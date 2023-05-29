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Сегодня, 12:03

Сергей Ковалев: «Скоро появятся новости относительно моего следующего боя»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) рассказал, что в скором времени станет известно, с кем он проведет следующий бой.

«Познакомился на GBE'23 с очень интересным человеком по имени Серафим. В прошлом боец смешанных единоборств и бизнесмен в настоящее время, с которым мы нашли понимание с первого взгляда, и многое в моей жизни похоже на его пережитые моменты и ситуации.

Серафим прилетел в Штаты из Литвы со своей идеей, которую сейчас и пытается реализовать. Очень толковая идея, и я уверен, что у него все получится. Я желаю ему большой удачи и успехов в реализации своего проекта. Рад знакомству.

Я, конечно, не бизнесмен и вряд ли им стану, по крайней мере пока, так как не закончил еще свою главную миссию в боксе, в котором с 11 лет и где до реализации поставленных целей осталось потрудиться еще чуть-чуть. Впереди и совсем скоро появятся новости относительно моего следующего боя", — написал Ковалев в соцсетях.

В феврале Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Ковалева провести отборочный поединок против бывшего претендента на титул в первом тяжелом весе Табисо Мчуну (23-6).

Ковалев в прошлом бою победил Тервела Пулева (16-1) единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93) в мае 2022-го. Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.

Бокс
Сергей Ковалев
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