Эдди Хирн рассказал, как Джошуа победить Усика

Промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа (26-2) стоит сразу броситься в атаку на чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0), чтобы иметь большие шансы на победу в реванше.

«Нужно давить на него так же, как это делал Чисора. Посмотрите первые раунды боя Усика и Чисоры. Усик был у канатов, — отметил промоутер в интервью BBC 5 Live Boxing. — Нужно пихать его к канатам, где он станет более легкой добычей. Тем не менее не стоит действовать опрометчиво против такого контрпанчера, как Усик, потому что он сам может перейти в атаку и начать оказывать давление. Ключ к победе над Усиком — начальные раунды. К 5-6-му раунду Усик должен получить много урона».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.