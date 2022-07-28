Эдди Хирн назвал самый громкий бой в истории бокса

Промоутер Эдди Хирн считает, что если Энтони Джошуа (26-2) сумеет победить чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) в реванше, то его бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0) станет самым главным боем в истории спорта.

«Честно говоря, Эй Джей мог бы спокойно отклонить бой с Усиком и сразу же подраться с Фьюри, — сказал Хирн в интервью iFL TV. — Его бой с Фьюри всегда будет оставаться самым интригующим в боксе. Но Эй Джей хочет вернуть себе пояса. Верю, что Эй Джей подерется с Фьюри вне зависимости от того, как пройдет бой с Усиком 20 августа. Однако если Эй Джей победит, то его бой с Фьюри станет самым громким боем в истории спорта. Не только нашего поколения, но вообще в истории спорта».

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Фьюри в последнем бою нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде. Бой состоялся 24 апреля в Лондоне, Великобритания.