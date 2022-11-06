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Бивол: «Рамирес медленный. Я видел все его удары»

Бивол признался, что Рамирес наносил ему тяжелые удары по корпусу
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) признался, что Хильберто Рамирес (44-1) наносил ему тяжелые удары по корпусу, но подчеркнул, что мексиканский боксер был медленнее него.

«Я хотел подраться с ним [Рамиресом] три года назад. Эта победа многое для меня значит, — сказал Бивол на пресс-конференции после боя. — Я не ожидал от него такого хорошего тайминга. Он медленный. Я видел все его удары. Он медленнее меня, но у него хороший тайминг. Когда я бил, он контратаковал по корпусу. Он проделал хорошую домашнюю работу. Он много раз бил меня в корпус, и это были сильные удары.

Как правило, когда ты наносишь много ударов, они получаются не такими сильными. Если твой оппонент наносит мало ударов, значит они тяжелые. Весь бой я старался быть рядом с ним, чтобы он наносил удары и расходовал свою энергию».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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