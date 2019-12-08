Джошуа обязан встретиться с Усиком в ближайшие полгода
08:17
Энтони Джошуа победил Энди Руиса и вернул свои титулы, однако теперь британца ждут две обязательных защиты, которые нужно провести в сжатый срок, сообщает BoxingScene. Одна из них — защита пояса WBO против украинца Александра Усика.
— Столкновение в Дюнах закончилось, теперь время для обязательств, — написал в своем Twitter президент WBO Франциско Валкарсель.
Усик и Джошуа должны провести бой до 4 июня 2020 года.
На чемпионский пояс IBF обязательным претендентом является Кубрат Пулев.
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