Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко оценил шансы Кевина Джонсона в бою Муратом Гассиевым за титул чемпиона мира по версии WBA International, который состоится 31 октября.

«Лично для меня фаворитом является Мурат Гассиев. Потому что он быстрее, чем Кевин Джонсон. Джонсон — такой традиционный тяж. Он тяжелый, не скажу, что двигается слишком быстро. Да, бесспорно, обладает тяжелым ударом, но точно таким же тяжелым ударом обладает и Мурат Гассиев. Поэтому я бы в этом бою поставил на Гассиева. За счет скорости, за счет передвижений, за счет жестких ударов», — цитирует Шлеменко сайт телеканала «РЕН ТВ».

«Что касается трэш-тока, который мы слышали в отношении Мурата Гассиева от Кевина Джонсона, я могу сказать здесь просто: это привычная ситуация для профессионального бокса, для американцев. Он пытается немного запугать, но и также пытается привлечь интерес. Совершенно нормальная ситуация. Можем пожелать Мурату только не поддаваться на провокации, тренироваться. Грамотно подойти в хорошей форме, с хорошим эмоциональным настроением. И порадовать нас своей победой».