Большой Папа считает, что Папин нокаутирует черногорца Прашовича

Боец смешанных единоборств Денис Вильданов, более известный по прозвищу Большой Папа, считает, что боксер Алексей Папин нокаутирует черногорского спортсмена Дилана Прашевича в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я думаю, наш боксер выиграет нокаутом. Он всегда собран, готов и бьет очень жестко. Я посмотрел бой черногорца, могу сказать, что он любить боксировать в игровой манере, стойка более открытая, хоть он и нокаутер. Думаю, наш боксер будет подходить на ногах, резать углы и искать свое счастье на втором-третьем ударе по черногорцу», — приводит слова Вильданов РЕН ТВ.

Главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая станет поединок между Папиным и Прашовичем.

На счету Папина 13 побед, из которых 12 он одержал нокаутом. Его соперник в прошлом году бился за титул чемпиона мира по версии WBO.

В соглавном бою чемпион России, Европы и мира по боевому самбо Михаил Мохнаткин встретится с Иваном Штырковым.