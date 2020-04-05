Дочь Мейвезера арестовали за нападение при отягчающих обстоятельствах

Дочь бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, Иянна Мейвезер, арестована за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах, сообщает TMZ.

По информации источника, Иянна вступила в конфликт с другой девушкой из-за парня. Сообщается, что Мейвезер совершила нападение на потерпевшую, дважды нанеся ей удар ножом. В данный момент жертва находится в больнице, данных о ее состоянии нет. Иянна Мейвезер находится под стражей в одной из тюрем округа Харрис, штат Техас.

9 марта мать Иянны Мейвезер, Джози Харрис, была обнаружена мертвой в собственной машине на территории своего дома в США.