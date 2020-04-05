Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Дочь Мейвезера арестовали за нападение при отягчающих обстоятельствах

08:28
Флойд Мейвезер и Иянна Мейвезер. Фото Instagram Иянны Мейвезер
Флойд Мейвезер и Иянна Мейвезер. Фото Instagram Иянны Мейвезер
Теги:

Дочь бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, Иянна Мейвезер, арестована за нападение на человека при отягчающих обстоятельствах, сообщает TMZ.

По информации источника, Иянна вступила в конфликт с другой девушкой из-за парня. Сообщается, что Мейвезер совершила нападение на потерпевшую, дважды нанеся ей удар ножом. В данный момент жертва находится в больнице, данных о ее состоянии нет. Иянна Мейвезер находится под стражей в одной из тюрем округа Харрис, штат Техас.

9 марта мать Иянны Мейвезер, Джози Харрис, была обнаружена мертвой в собственной машине на территории своего дома в США.

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир