Российский боксер Дмитрий Кудряшов, проигравший Евгению Тищенко единогласным решением судей на вечере бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, подвел итоги поединка.

«Если в этом зале кто-то за меня болел, то большое уважение. Евгений — олимпийский чемпион, видна его школа бокса. Она делает свое дело. У меня в принципе ничего не получалось, хотел достать его одним ударом. К сожалению, это не сработало», — приводит слова Кудряшова пресс-служба турнира.