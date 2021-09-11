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Дмитрий Кудряшов: «Тищенко — олимпийский чемпион, видна его школа бокса»

21:20
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов, проигравший Евгению Тищенко единогласным решением судей на вечере бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге, подвел итоги поединка.

«Если в этом зале кто-то за меня болел, то большое уважение. Евгений — олимпийский чемпион, видна его школа бокса. Она делает свое дело. У меня в принципе ничего не получалось, хотел достать его одним ударом. К сожалению, это не сработало», — приводит слова Кудряшова пресс-служба турнира.

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Иван Шитик все материалы автора

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