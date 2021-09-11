Абдуллаев победил Златичанинаи завоевал титул чемпиона WBC Silver

В главном событии турнира по профессиональному боксу «Вечер звезд» в Екатеринбурге встречались Заур Абдуллаев (Екатеринбург, Россия. 13-1-0) и экс-чемпион мира Деян Златичанин (Подгорица, Черногория, 24-2-0). На кону стоял вакантный титул чемпиона WBC Silver в категории до 61,2 кг.

В стартовых раундах Заур не форсировал события. Абдуллаев отдал инициативу сопернику. Деян хоть и работал первым номером, так же действовал осторожно. Удары Златичанина в основном приходились по защите Абдуллаева, а вот Заур свои удары доносил до цели. С третьего раунда Абдуллаев постепенно стал забирать инициативу, действовать более агрессивно. За счет длины рук Заур доставал соперника с дистанции, а вот Деян никак не мог точно попасть: практически все удары Златичанина приходились по защите. В середине боя Заур полностью контролировал ситуацию: хорошо двигался, работал сериями, которые раз за разом достигали цели и отлично защищался.

Не изменилась картина поединка и во второй половине боя. Абдуллаев разбирал своего соперника, выбрасывал огромное количество ударов, хорошо комбинировал. Редкие встречные выпады Деяна не несли угрозы, Заур видел все атаки соперника и действовал грамотно, забирая раунд за раундом.

В концовке боя Златичанин практически перестал проводить свои атаки, Абдуллаев же держал высокий темп, постоянно прессинговал соперника и много атаковал. Финишировать Златичанина не удалось, но Заур одержал уверенную победу единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона WBC Silver.