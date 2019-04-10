Дмитрий Бивол: "Сложности с объединительным боем связаны с предпочтениями американской публики"

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что сложности в организации объединительного боя связаны с предпочтениями американской публики. По словам Бивола, американские зрители больше хотят видеть на телевидении бои местных боксеров, а не российских. Напомним, что на данный момент в полутяжелом весе три пояса чемпиона мира принадлежат российским боксерам. Помимо Дмитрия Бивола, поясом по версии WBO владеет Сергей Ковалев, а поясом по версии IBF - Артур Бетербиев.

- Проблема в том, что американский зритель больше хочет видеть другие бои. То есть не очень хотят видеть поединки двух российских чемпионов. Но, тем не менее, объединительные бои должны вызывать интерес у американского зрителя. Тут такая ситуация - непростая. Проблема в том, что, возможно, телеканалу ESPN не интересно организовывать такой бой. Если HBO в прошлом было заинтересовано в таком поединке, то здесь нет такого, чтобы кто-то предлагал сильно, - заявил Дмитрий Бивол.