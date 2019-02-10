Дэвис нокаутировал Руиса в первом раунде и защитил чемпионский титул

Американский боксер Джервонта Дэвис одержал победу в поединке с мексиканцем Уго Руисом. Бой состоялся в Анахайме (США).

Уже в первом раунде Дэвис отправил своего соперника в нокаут. Поединок был остановлен за одну секунду до конца первого раунда.

Таким образом, американец защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBA. Его соперником должен был стать другой мексиканец Абнер Марес, но он получил травму.

Дэвис выиграл 21 бой на профессиональном ринге, не потерпев ни одного поражения. 20 раз он побеждал нокаутом.