Дэвис нокаутировал Гамбоа

Американский боец легкого веса Джервонта Дэвис в поединке за титул чемпиона мира по версии WBA победил кубинца Юриоркиса Гамбоа. Он одержал победу техническим нокаутом. Бой состоялся в Атланте (штат Джорджия, США).

Рефери остановил поединок в 12-м раунде после того, как Дэвис отправил соперника в нокдаун, решив, что Гамбоа не готов продолжать поединок. До этого кубинец еще дважды побывал в нокдауне.

25-летний Дэвис одержал 23-ю победу (22 нокаута) в 23 поединках. У 38-летнего Гамбоа 30 побед (18 нокаутов) и три поражения.