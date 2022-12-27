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Сегодня, 08:06

Дэвид Прайс дал прогноз на бой Фьюри и Усика: «Это будет грязный бой»

Давид Хачатрян
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Британский боксер-профессионал Дэвид Прайс (25-6) считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) победит чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) за счет преимущества в габаритах.

«Когда Джошуа заставил Усика пятиться назад и пытался использовать преимущество в габаритах вместо того, чтобы превратить бой в шахматы, Усик стал уставать.

Что Тайсон делает лучше других? Он грамотно использует свои габариты. Это одна из его сильных сторон, — отметил Прайс в интервью ID Boxing. — Он будет слишком большим для Усика. Я думаю, что он будет драться грязно, наваливаться всем весом. Он выиграет, и это будет грязный бой».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Дэвид Прайс
Тайсон Фьюри
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