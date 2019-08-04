"Дадашев говорил, что готов боксировать с чемпионами". Менеджер – о погибшем боксере

Эгис Климас, менеджер российского боксера Максима Дадашева, на церемонии прощания вспомнил, каким он был.

– Человек знал свою цель и шел к ней. А цель была одна – стать чемпионом, поставить на ноги семью. Для любого тренера он был не боксер, а мечта: в зал приходил первый, уходил последний... Стремился к цели, шел к ней. У него были сильные соперники, и он всегда хотел боксировать с лучшими. Говорил, что готов был боксировать с чемпионами.

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