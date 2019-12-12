Чудинов оказался на 0,8 кг тяжелее Н'Жикама накануне боя
Россиянин Федор Чудинов 13 декабря во владикавказском Дворце спорта «Манеж» проведет бой против француза Хассана Н'Дам Н'Жикама. На кону этого поединка будет стоять титул WBA Gold во втором среднем весе.
В четверг, 12 декабря, состоялась официальная процедура взвешивания. Вес Чудинова составил 75,95 кг, а Н'Жикама — 75,15 кг.
В активе 32-летнего экс-чемпиона WBA (Super) Чудинова 21 победа и два поражения. Свой последний бой россиянин провел 22 июля на Красной площади, победив аргентинца Эзикьеля Мадерну. На счету 35-летнего бывшего временного чемпиона WBA и WBO, а также экс-обладателя пояса WBC Silver в среднем весе Н'Жикама 37 побед при четырех поражениях. В своем последнем поединке француз в июне проиграл чемпиону WBA (Super) и WBC Diamond во втором среднем весе британцу Каллуму Смиту.