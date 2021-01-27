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Чудинов назвал Чилембу опасным соперником

18:30
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Российский боксер Федор Чудинов рассказал, как проходит подготовка к бою против Айзека Чилембы.

«Африканцы известны тем, что им все равно где и как, так что я не расслабляюсь, это преимущество не записываю себе, то есть все равно надо готовиться на все 100 процентов, — сказал Чудинов РЕН ТВ. — Если кто-то думает, что будет агрессия, запугивание, то я не пользуюсь такой тактикой, не пытаюсь запугать соперника или вывести его из себя. Мне нравится честное соперничество».

Тренер Чудинова уверен, что зрителей ждет не просто бой, а противостояние мастеров этого вида спорта, с хитростями, заготовками и заранее продуманной тактикой.

Сам бой состоится 20 февраля в рамках уникального турнира: зрителей ждет сражение блогеров, силачей, боксеров. Одиозный Вячеслав Дацик выступит против камерунца Тайсона Дижона. На кулаках выяснят отношения блогер Артем Тарасов и самый сильный человек планеты Михаил Кокляев. В рамках этого же турнира сойдутся и профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/796284-bokser-fedor-chudinov-rasskazal-ob-opasnom-sopernike-iz-afriki

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