Чемпионский пояс Мохаммеда Али был продан на аукционе за 6,18 миллиона долларов

Чемпионский пояс боксера Мохаммеда Али, который был завоеван им в 1974 году, продан на аукционе, сообщает France Press.

По данным источника, чемпионский пояс приобрел владельцем клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй за 6,18 миллиона долларов.

Али завоевал данный трофей в 1974 году, нокаутировав Джорджа Формана в восьмом раунде.

Также на аукционе были проданы другие вещи боксера, в том числе мантия, в которой он вышел на «Бой века» против Джо Фрейзера.

Мухаммед Али умер в 2016 году в возрасте 74 лет. Он является чемпионом Олимпийских игр 1960 года в полутяжелой весовой категории, абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, пятикратным обладателем титула «Боксер года» и звания «Боксер десятилетия». За свою карьеру американский боксер провел 61 бой, одержав 56 побед.