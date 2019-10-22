Чемпион ACA Альберт Туменов проведет первую защиту титула

Чемпион ACA Альберт Туменов проведет защиту титула в полусредней весовой категории против соотечественника Беслана Ушукова. Бой пройдет 29 ноября в Алма-Ате на «Алматы Арене» и возглавит турнир ACA 102.

Для Альберта Туменова по прозвищу «Энштейн» это будет первая защита престижного чемпионского пояса, завоеванного в бою с Мурадом Абдулаевым. В активе спортсмена, который считается одним из опасных и нестандартных ударников, 21 победа при четырех поражениях. Ранее выступавший в UFC Туменов, перешел в российскую лигу, где владел титулом чемпиона ACB и до сих пор не знает поражений в организации.

На счету его соперника Беслана Ушукова, в прошлом чемпиона WFCA, 17 побед и три поражения. Беслан является сотрудником Специального отряда быстрого реагирования «Терек».