Чарло победил Деревянченко в поединке за титул чемпиона WBC

Американский боксер Джермалл Чарло одержал победу в поединке с украинцем Сергеем Деревянченко. Бой прошел в Анкасвилле (Коннектикут, США). Спортсмены оспаривали титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

Американец победил единогласным решением судей: 116-112, 117-111, 118-110. Украинец значительную часть боя провел с рассечениями, которые позднее превратились в гематомы. Тем не менее, Деревянченко сумел избежать досрочного завершения боя.

30-летний Чарло провел 31 бой на профессиональном ринге и во всех победил (22 нокаута). 34-летний Деревянченко уступил в третий раз в своей карьере. В его активе 13 побед (10 нокаутов).