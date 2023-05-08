Дерек Чисора: «Когда я закончу с Усиком, он забудет украинский»

39-летний британский супертяжеловес Дерек Чисора (33-13) заявил, что готов помочь чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александру Усику (20-0) выучить английский язык для раскрутки боев.

«Вы думаете, что Усик не умеет говорить по-английски? Когда я закончу с этим парнем, он заговорит на английском. Он начнет говорить так, что забудет украинский», — сказал Чисора iFL TV.

Усик следующую защиту титулов проведет против обладателя пояса WBA World британца Даниэля Дюбуа (19-1).