Вечер бокса, главным событием которого был поединок между Саулем Альваресом (56-1-2 38 КО) и Билли Джо Сондерсои (30-1, 14 КО), посетили 73 тысячи зрителей.

Боксерское шоу, несмотря на пандемию, прошло в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT&T Stadium. Вечер бокса стал самым большим по количеству зрителей боксерским шоу в США для закрытых спортивных арен.

Напомним, чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Канело победил чемпиона WBO Сондерса техническим нокаутом. Билли Джо отказался выходить на девятый раунд.