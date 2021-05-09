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Бой Альварес — Сондерс установил рекорд посещаемости, несмотря на пандемию

08:40

Вечер бокса, главным событием которого был поединок между Саулем Альваресом (56-1-2 38 КО) и Билли Джо Сондерсои (30-1, 14 КО), посетили 73 тысячи зрителей.

Боксерское шоу, несмотря на пандемию, прошло в Арлингтоне (штат Техас, США) на арене AT&T Stadium. Вечер бокса стал самым большим по количеству зрителей боксерским шоу в США для закрытых спортивных арен.

Напомним, чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Канело победил чемпиона WBO Сондерса техническим нокаутом. Билли Джо отказался выходить на девятый раунд.

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