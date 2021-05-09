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Альварес вызвал на бой Планта

10:08
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Чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBO, WBC и WBA Super мексиканец Сауль Альварес после победы над британцем Билли Джо Сондерсом заявил, что хочет провести бой с обладателем пояса IBF американцем Калебом Плантом.

Альварес объединил три чемпионских титула во втором среднем весе. Сондерс отказался выходить на девятый раунд из-за перелома глазницы.

«Я знал это. Думал, что сломал ему скулу, и знал, что он не продолжит бой. Я вернулся в свой угол и сказал Эдди Хирну, что он не вернется», — сказал мексиканский боксер после боя.

«Провести бой с Плантом — мой план. План пойти за поясом. Я иду, мой друг», — цитирует Альвареса DAZN.

30-летний Альвареса одержал 56-ю победу (38 — нокаутом) при одном поражении и двух ничьих. У 28-летнего Планта 21 победу в 21 поединке.

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