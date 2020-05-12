Боксер Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что анализы подтвердили наличие в организме боксера коронавирусной инфекции.

— Эта информация — глупости, — сказал Тищенко «СЭ». — Теперь не понимаю, как разобраться с этим... Кто это вообще сливает? Я сдал анализы — тесты отрицательные! Сдал, потому что жена в больнице лежала. Были подозрения, что ее могли заразить. Сдали тесты — у обоих они отрицательные. Чувствую себя хорошо.

28-летний Тищенко — победитель Олимпиады 2016 года в весовой категории до 91 кг, чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015, 2017). С 2018 года выступает в профессионалах (7 побед, 0 поражений). (Илья Андреев)