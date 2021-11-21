Боксер Портер объявил о завершении карьеры после поражения от Кроуфорда

Американский боксер Шон Портер сообщил о том, что решил завершить карьеру после поражения от соотечественника Теренса Кроуфорда в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее Кроуфорд одержал победу над Портером и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 66,68 кг.

Встреча проходила в Лас-Вегасе и завершилась в десятом раунде победой Кроуфорда техническим нокаутом.

«Я был готов к тому, чтобы завершить карьеру готовил свое объявление. Я понимал: чем бы ни кончился бой, я больше не буду вновь выходить на ринг. Так что объявляю о своем решении завершить карьеру», — сказал Портер на пресс-конференции.

34-летний боксер потерпел четвертое поражение при 31 победе (17 нокаутом) и одной ничьей. Он владел поясом Международной боксерской федерации в 2012-2013 годах и титулом Всемирного боксерского совета в 2018-2019 годах.