Костя Цзю рассказал, как банкир после частного урока заплатил ему 10 тысяч рублей вместо 10 тысяч долларов

Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал, как в 2009 году один владелец московского банка заплатил ему за частную тренировку в рублях вместо ожидаемых долларов.

«У меня были частные уроки [в Москве]. Ко мне приходит человек, хозяин банка, говорит: «Давай позанимаемся?» Я говорю сумму, в тот момент где-то 10 тысяч. Мы потренировались, он дает мне после занятия 10 тысяч рублей. Я говорю: «Ты серьезно? 10 тысяч долларов». Я ему отдал эти 10 тысяч рублей и попросил громадное одолжение, чтобы мы никогда больше не встречались с ним», — сказал Цзю в интервью Youtube-каналу «Руки выше».

Цзю провел последний поединок в карьере в июне 2005-го, проиграв Рикку Хаттона отказом продолжать бой после 11-го раунда.