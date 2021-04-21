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Лебедев оценил шансы в поединке Кудряшова против Романова

11:15
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Российский боксер Денис Лебедев поделился мнением о поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона WBC между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым.

«Здесь шансы одинаковые у каждого. Романов, подчеркиваю, на мой взгляд, тактичный, более умный. Кувалда наш, Кудряшов, его имя, как сказать, прозвище, оно говорит само за себя. Я думаю, что гонка в весе влияла очень сильно на Кудряшова. Категория новая «сто килограммов» как раз то, что ему подойдет. Он более выносливый, более жесткий. И силы для маневров, для передвижения все-таки найдет», — приводит слова Лебедева РЕН-ТВ.

Поединок Кудряшов — Романов пройдет 21 мая в баскетбольном центре «Химки».

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/825413-kudriashov-romanov-rossiiskie-boksery-provedut-unikalnyi-boi

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