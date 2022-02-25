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Сегодня, 22:00

Магомед Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: смотреть прямую трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Сегодня пройдет боксерский бой между Исмаиловым и Дуродолой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Сергей Ревенко
Корреспондент
Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола.
Фото Global Look Press

Сегодня, 25 февраля, боец ММА Магомед Исмаилов проведет бой против нигерийского боксера Оланреваджу Дуродола на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который пройдет в Москве.

Статистика бойцов:

Магомед Исмаилов — Россия, 35 лет. Средний вес (до 83,9 кг). Статистика в ММА: 17 побед, 3 поражения, 1 ничья.

Оланреваджу Дуродола — Нигерия, 41 год. Первый тяжелый вес (до 90,7 кг). Статистика в проф. боксе: 36 побед, 9 поражений.

Полный список участников основного карда — по этой сслыке.

Главный бой вечера Исмаилов — Дуродола вы сможете увидеть в прямом эфире РЕН ТВ (начало трансляции в 23.00 мск).

Также плеер видеотрансляции основного карда доступен на YouTube-канале «СЭ» о единоборствах «Ушатайка».

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Оланреваджу Дуродола. Мага Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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