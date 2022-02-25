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Сегодня, 21:43

ЦСКА победил «Спартак» в командном поединке боксерских школ на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Иван Торопцев
Корреспондент

ЦСКА победил «Спартак» в командном поединке боксерских школ в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Армейцы одержали победу со счетом 2,5:1,5. В первом бою Владимир Стрыгин (ЦСКА) победил Муроджона Абдувалиева («Спартак»), поединки Владимир Орехов («Спартак») — Раджаб Раджабов (ЦСКА), Владислав Комаров («Спартак») — Эльбрус Акперов (ЦСКА) и Сергей Манжуев («Спартак») — Хожиакбар Мамаков (ЦСКА) завершились вничью.

Главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который проходит сегодня в Москве, станет боксерский поединок между Магомедом Исмаиловым и нигерийцем Оланреваджу Дуродолой.

Главный бой вечера Исмаилов — Дуродола вы сможете увидеть в прямом эфире РЕН ТВ (начало трансляции в 23.00 мск).

Магомед Исмаилов&nbsp;&mdash; Оланреваджу Дуродола. Мага Исмаилов — Оланреваджу Дуродола: онлайн-трансляция турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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