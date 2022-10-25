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Сегодня, 09:10

Боб Арум сравнил Фьюри с Мухаммедом Али

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) более артистичен, нежели легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Мохаммед Али (56-5).

«Они разные, потому что Тайсон гораздо менее политизированный и более артистичный, — сказал Арум talkSPORT. — Но они оба чрезвычайно харизматичны, оба привлекали внимание публики».

Фьюри подерется с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Бокс
Мохаммед Али
Тайсон Фьюри
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