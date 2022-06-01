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Бивол о судействе в бою с Альваресом: «Даже комментировать не хочу»

Бивол высказался о судействе в бою с Альваресом
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) признался, что он перед боем понимал, что судьи будут на стороне Сауля Альвареса (57-2).

— Геннадий Юрьевич выразил мнение, что судьи изначально смотрели в сторону Канело и первые 3-4 раунда отдали ему. Согласен с записками по первым четырем раундам?

— В пятом раунде у меня не было ощущения, что я проигрываю бой. То есть, если брать пятый раунд, то я бы, получается проиграл?

— По запискам получается, что так.

— У меня такого ощущения не было. Ну, это субъективный вид спорта, поэтому ладно. То, что я боксирую с Канело — думаю, каждый понимал, что в плане судейства все будет на его стороне. Поэтому все нормально, я доволен исходом, а это главное. Даже комментировать это особо не хочу.

— Неприятно, да.

— Да не то чтобы неприятно... На самом деле, приятно! Я же выиграл, судьи же отдали победу.

Бивол победил Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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