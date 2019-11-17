Безель победил Форнлинга и стал временным чемпионом мира в полутяжелом весе

Немецкий боксер полутяжелого веса Доминик Безель победил шведа Свена Форнлинга. Вечер бокса состоялся в Халле (Германия).

В 11-м раунде немец нокаутировал противника, после чего тот был отправлен в больницу еще до объявления победителя. Немецкий боксер стал временным чемпионом мира по версии WBA.

Для 30-летнего Безеля это 30-я победа (12 нокаутов) при одном поражении на профессиональном ринге.