Бетербиев рассказал, как прихожанин канадской мечети перепутал его с Овечкиным

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал, что его в Канаде путают с хоккеистом Александром Овечкиным и экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

— Вас в Канаде правда с Александром Овечкиным путают?

— Бывает такое (улыбается). Но меня больше с Хабибом путают. Иногда даже приятно бывает, когда спрашивают: «Ты Артур?» (улыбается). С Хабибом путают меня. С Овечкиным тоже несколько раз путали. Я им говорю: «Смотри, у меня зуб на месте» (улыбается).

— А можете привести конкретный пример, когда вас путали с Овечкиным?

— Там у нас мечеть есть, и когда я в мечеть захожу, он мне всегда говорит: «Овечкин, Овечкин». Я говорю: «Не Овечкин я!» (улыбается). Там он меня стабильно Овечкиным называл.

— Это работник мечети?

— Нет. Просто мусульманин прихожанин. Он меня называл Овечкиным. Но Овечкиным реже называли, чем Хабибом.

В ночь на 19 июня в Нью-Йорке Бетербиев техническим нокаутом победил американца Джо Смита-младшего. Накануне этого боя Бетербиев получил канадское гражданство.