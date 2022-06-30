Бетербиев про Нганну: «Он поагрессивнее. Я более спокойный парень по сравнению с ним»

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев в интервью «СЭ» рассказал, какие на него впечатления произвел чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну.

— Фотография с Фрэнсисом Нганну и Сен-Пьером. Какие впечатления на вас произвел камерунский тяжеловес UFC?

— Он уже чемпион, да? Тогда он не был чемпионом. Даже не знал, что он чемпионом UFC стал (смеется). Что понравилось в камерунце — можно сказать, прикололся — вот эти африканцы приходят в таких интересных одеждах. Они, похоже, сами где-то их шьют, и в этой одежде ходят и проблем не видят. Я вот подумал, что тоже сошью одежду и буду ходить в своей национальной [одежде]. Прикольно же? Ты представляешь свою национальность, культуру. Вот этот момент мне понравился. Им без разницы какого цвета — желтого, синего.

— Он весит порядка 120-125 кг. Он достаточно агрессивно дерется, думаю, так же, как и вы. Не успели заметить в нем, может быть, частичку себя?

— Нет-нет, я же не слежу.

— Даже по хайлайтам не заметили?

— Он поагрессивнее. Я более спокойный парень по сравнению с ним.

В ночь на 19 июня в Нью-Йорке Бетербиев провел бой с американцем Джо Смитом-младшим, выиграв у него техническим нокаутом во втором раунде. Накануне этого боя Бетербиев получил канадское гражданство.