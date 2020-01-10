Бетербиев подтвердил, что может провести следующий бой в Москве

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев объявил о защите титулов. Бой против Мэн Фаньлуна состоится 28 марта. Место пока не определено. Это может быть Квебек или Москва.

Бетербиев уже начал подготовку. В своем последнем бою он одержал победу над Александром Гвоздиком.

но с местом пока не определились, однако рассматривают Квебек и Москву. Об этом боксер написал на своей странице в Instagram.

— Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов IBF и WBC против Мэн Фаньлуна состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве, — написал Бетербиев в Instagram.