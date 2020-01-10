Бетербиев подтвердил, что может провести следующий бой в Москве
Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев объявил о защите титулов. Бой против Мэн Фаньлуна состоится 28 марта. Место пока не определено. Это может быть Квебек или Москва.
Бетербиев уже начал подготовку. В своем последнем бою он одержал победу над Александром Гвоздиком.
но с местом пока не определились, однако рассматривают Квебек и Москву. Об этом боксер написал на своей странице в Instagram.
— Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов IBF и WBC против Мэн Фаньлуна состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве, — написал Бетербиев в Instagram.
I will be very happy to defend my IBF and WBC World Champion titles on a @TopRank — @ESPN card, March 28 in Quebec City (or Moscow?!?) against my mandatory challenger Meng Fanlong. Now back to training! Я очень рад вам сообщить, что моя обязательная защита поясов #IBF и #WBC против Менга Фанлонга состоится 28 марта в городе Квебек или в Москве. #boxing #sport #sportsnews #fight #TopRank #ESPN #Beterbiev #IBF #WBC #бокс #спорт