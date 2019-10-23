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Бетербиев хотел бы провести объединительный бой с Ковалевым

16:31
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев заявил, что он хотел бы встретиться с соотечественником чемпионом WBO Сергеем Ковалевым в объединительном бою.

19&nbsp;октября. Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика.Нужный Гвоздик для Бетербиева. Россиянин забил украинца

В ночь на субботу в Филадельфии Бетербиев в объединительном бою за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде, одержав 15-ю победу в 15 боях в карьере. Таким образом, полутяжелый вес является исключительно «российским», поскольку поясом WBA владеет боксер из России Дмитрий Бивол, а WBO — еще один россиянин Сергей Ковалев.

— У меня должен состояться бой с обязательным претендентом на пояс IBF. Пока что я с ним встречусь, — приводит РИА «Новости» слова Бетербиева. — В дальнейшем я буду только рад встретиться с каким-нибудь чемпионом и объединить пояса. В моем весе нет иностранцев (чемпионов) в данный момент. Я хотел бы встретиться с Ковалевым. Он отказался ранее, и Гвоздик принял бой. Гвоздик — настоящий мужчина, принял бой, и мы сделали это.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191023/1560124609.html

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