Бетербиев хотел бы провести объединительный бой с Ковалевым

Чемпион мира по версиям WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев заявил, что он хотел бы встретиться с соотечественником чемпионом WBO Сергеем Ковалевым в объединительном бою.

В ночь на субботу в Филадельфии Бетербиев в объединительном бою за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе нокаутировал украинца Александра Гвоздика в десятом раунде, одержав 15-ю победу в 15 боях в карьере. Таким образом, полутяжелый вес является исключительно «российским», поскольку поясом WBA владеет боксер из России Дмитрий Бивол, а WBO — еще один россиянин Сергей Ковалев.

— У меня должен состояться бой с обязательным претендентом на пояс IBF. Пока что я с ним встречусь, — приводит РИА «Новости» слова Бетербиева. — В дальнейшем я буду только рад встретиться с каким-нибудь чемпионом и объединить пояса. В моем весе нет иностранцев (чемпионов) в данный момент. Я хотел бы встретиться с Ковалевым. Он отказался ранее, и Гвоздик принял бой. Гвоздик — настоящий мужчина, принял бой, и мы сделали это.