Бетербиев допускает, что получит гражданство Канады

Чемпион WBC и IBF Артур Бетербиев допустил, что в будущем примет гражданство Канады. Последние годы он живет и тренируется в Канаде.

— У меня есть вид на жительство здесь, — цитирует ТАСС Бетербиева. — Все идет по ступенькам. Когда придет время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать — получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство — это удобно.

Много есть положительных моментов от того, что у меня есть вид на жительство. У моих двоих детей уже есть канадские паспорта, поскольку они здесь родились.

Но я в любом случае душой и сердцем останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны.