Дэвид Бенавидес: «Бивол победит Бетербиева»

Бывший двукратный чемпион мира во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (26-0) считает, что фаворитом в бою Дмитрия Бивола (20-0) и Артура Бетербиева (18-0) будет Бивол.

«Я бы отдал предпочтение Биволу, потому что он техничнее. Он мощный, — сказал Бенавидес в интервью FightHype. — Мне нравится Бетербиев. Если посмотреть его бой с Гвоздиком, когда он выиграл титул WBC, то можно увидеть, что он пропускает удары. Бивол сильнее Гвоздика. Это будет классный бой, я бы с удовольствием его посмотрел».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом поединке победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.