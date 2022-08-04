Дэвид Хэй рассказал, какая тактика поможет Джошуа победить Усика

41-летний экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4) считает, что в реванше с чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0) Энтони Джошуа (26-2) нужно быть агрессивным, играть на грани фола.

«Я вновь поставлю на Энтони Джошуа, — приводит слова Хэя Boxing Scene. — В первом бою он дрался не так, как я предполагал. Он применил, вероятно, худшую тактику, которую можно было использовать против левши. Он дал ему боксировать на дистанции, действовал уважительно в ближнем бою.

У Джошуа отличная команда, которая должна вдолбить в его голову то, что бой с Усиком — это не боксерский матч, а настоящая драка. В реванше он должен быть близок к тому, чтобы с него сняли очко или дисквалифицировали. Вот каким агрессивным он должен быть. Джошуа — отличный боксер, не похожий ни на одного другого в супертяжелом весе. Он гораздо атлетичнее других. Верю, что он добудет победу в реванше".

Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.