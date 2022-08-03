Сергей Липинец дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (16-2) предполагает, что чем дольше Дмитрий Бивол (20-0) и Артур Бетербиев (18-0) не дерутся, тем больше будет преимущество Бивола.

«Бивол молодой, а Бетербиеву под 40, — отметил Липинец в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова». — Пока время играет на стороне Димы. И чем дольше продлится эта тягомотина за абсолютного чемпиона, тем больше шансов у него выиграть. Но по бою даже не знаю, честно говоря.

Бивол отлично двигается на ногах, но Бетербиев тоже. Однако Артур бьет посильнее и умеет работать на ближней дистанции. Бой получится конкурентный, тяжелый и классный. Конечно, я бы очень хотел его увидеть.

Я бы никому не отдал преимущество — 50 на 50, потому что один сильно бьет, а другой намного моложе. Здесь будет тяжелое противостояние».

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.