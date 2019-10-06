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Андраде заявил, что хочет биться и с Головкиным, и с Деревянченко

14:28
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Американский боксер Деметриус Андраде после поединка между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко заявил, что хочет провести поединки с обоими боксерами.

— Я хочу Деревянченко. Я хочу Головкина, — цитирует Андраде журналист The Athletic Лэнс Пагмайр в своем Twitter. — Это был великолепный бой. Деревянченко заслужил уважение.

Ранее Деревянченко заявил, что хочет реванша с Головкиным.

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