Андраде заявил, что хочет биться и с Головкиным, и с Деревянченко
14:28
Американский боксер Деметриус Андраде после поединка между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко заявил, что хочет провести поединки с обоими боксерами.
— Я хочу Деревянченко. Я хочу Головкина, — цитирует Андраде журналист The Athletic Лэнс Пагмайр в своем Twitter. — Это был великолепный бой. Деревянченко заслужил уважение.
Ранее Деревянченко заявил, что хочет реванша с Головкиным.
From @BooBooAndrade: «I want Derevyanchenko. I want GGG. That was a beautiful fight. Sergiy Derevyanchenko earned nothing but respect.»— Lance Pugmire (@pugboxing) October 6, 2019