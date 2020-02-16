Ананян признал ошибку в инциденте с отобранным чемпионским поясом

Российский боксер Петрос Ананян признал свою ошибку в инциденте, произошедшем в 2017 году. После боя победы над чемпионом IBF International Лукой Гиаконом Ананяну вручили пояс, принадлежавший его сопернику. В раздевалке его попросили вернуть, но россиянин отказался, его ненадолго задержала полиция.

— Я отобрал пояс титула IBF International. Мне его вручили, — цитирует «Рен ТВ» Ананяна. — Как и полагается чемпиону, я радостно покинул ринг. Уже в раздевалке пришла команда моего оппонента и потребовала пояс обратно. Если подумать логически, то странно, что пояс забирают у победителя. По прошествии некоторого времени, изучив вопрос, я понял, что нужно признавать свои ошибки. На вопрос, есть ли у меня обиды, я отвечу, что нет. Мы были в тот момент не правы, моя команда, менеджмент не уследил этот момент. Или не хотел уследить.

Как бывает обычно: ты отбираешь пояс, но этот пояс собственность другого бойца, поэтому спонсоры или менеджер победителя должны приобрести новый пояс для него. Тогда нашла коса на камень. Мы не могли понять эту ситуацию, никто нам ничего не говорил, не объяснил. Я как спортсмен этот момент недопонимал, поэтому такая ситуация произошла в Испании. Но это опыт. Теперь мы не только боксируем, но и также изучаем все нюансы профессионального бокса. Есть много моментов, которые нужно знать