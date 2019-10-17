Американский боксер умер в больнице после нокаута в андеркарде боя Усика

Американский боксер Патрик Дэй скончался в больнице, соообщает USA Today. В воскресенье 27-летний спортсмен в поединке с Чарльзом Конвеллом получил черепно-мозговую травму. Ему сделали операцию, после чего боксер впал в кому и больше уже не приходил в себя.

Бой проходил в андеркарде боя Александр Усик — Чезз Уизерспун . Чарльз Конвелл и Дэй бились за региональный титул по версии USBA. В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут, после чего Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии. После госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге.

На профессиональном ринге Дэй провел 22 боя: 17 побед, из которых 16 нокаутом, 1 ничья и 4 поражения.

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