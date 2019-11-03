Альварес откажется от чемпионского титула, которым владел Ковалев

Мексиканский боксер Сауль Альварес откажется от титула чемпиона мира по версии WBO после боя с россиянином Сергеем Ковалевым, информирует ТАСС со ссылкой на команду спортсмана.

Ранее Ковалев уступил Альваресу в 11-м раунде нокаутом в поединке в Лас-Вегасе и потерял чемпионский титул по версии WBO.

— Сауль вернется в средний вес, — отмечается в сообщении.

Альварес после победы над Ковалевым завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории. Ковалев после поединка был направлен в больницу для проведения медицинского обследования.