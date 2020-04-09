Александр Усик: «Пусть люди, которые за декоммунизацию Украины, возьмут мыло и веревку»

Украинский боксер Александр Усик высказал мнение по поводу закона о декоммунизации.

— Считаю, что ее вообще не нужно делать, потому что Советского Союза у нас вообще нет. Если мы хотим переименовывать улицы... Это чисто мое мнение! Чтобы называть улицы новыми именами, нужно строить новые города. И делать там новые улиц, а не переименовывать старые. Во-первых, переименование улицы — это, во-первых, затраты, которые не нужны стране сейчас. Во-вторых, это станет проблемой для большинства людей. Им вообще без разницы, как называется улица, им главное, чтобы был хлебушек. Не надо переименовывать! Не нужно переименовывать! Ничего не будет от того, чтоб мы переименуем улицу. Ну не будет ничего. Мы только народ разделим. Пятерым нравится, пятерым — нет. А те люди, которые хотят это провести, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся. Потому что они родились в Советском Союзе. Потому что они делают декоммунизацию себя. Некоторые люди, которые это делают, вообще в партиях были, — рассказал Усик Youtube-каналу «Эхо Бондаренко».

Усик — олимпийский чемпион 2012 года (до 91 кг) и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). 33-летний боксер перешел в супертяжелый вес, где дебютирует в бою с британцем Дереком Чисорой ориентировочно в июне. На счету Усика 17 побед в 17 боях в профессиональном боксе.

Полностью интервью Александра Усика — здесь.