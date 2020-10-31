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Бой Александр Усик — Дерек Чисора: где смотреть бой, во сколько начало бесплатной трансляции

16:00
Александр Усик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Усик. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В ночь на 1 ноября состоится большой боксерский вечер. В центральном бое на стадионе «Уэмбли» в Лондоне встретятся тяжеловесы Александр Усик и Дерек Чисора.

33-летний украинец провел 17 боев на профессиональном ринге и во всех одержал победы (13 нокаутов). У 36-летнего британца 32 победы (23 нокаута) и девять поражений.

Усик и Чисора выйдут на ринг ориентировочно в 01.00 в ночь с субботы на воскресенье. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал РЕН ТВ. Эфир начнется в субботу, в 22.00 по московскому времени.

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