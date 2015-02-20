Артур Абрахам: "Смит не увидит двенадцатого раунда"

Чемпион мира по версии WBO в весовой категории до 76,2 кг Артур Абрахам намерен не дать шансов сопернику по матчу-реваншу с Полом Смитом. Напомним, что в первом поединке пять месяцев назад 35-летний немец армянского происхождения выиграл бой у 32-летнего британца по очкам единогласным решением судей. Матч-реванш состоится 21 февраля в Берлине.

– Я буду беспощаден, – цитирует Le Figaro Абрахама. – Я снесу Смита, и пощады не будет. Он не увидит двенадцатого раунда.