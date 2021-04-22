Кадыров высказался о спорной победе своего сына на боксерском турнире

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о спорной победе своего 13-летнего сына Адама во время боксерского турнира в Чечне.

Глава республики провел эфир в Instagram, в котором в шутку спросил у сына, откуда у того деньги на договорные турниры, а затем назвал новости о случившемся «черным пиаром».

«Если судья видит, что удар пришелся в глаз, он должен оставить бой. Без разницы, мой это сын, или нет», — приводит BBC слова Кадырова.

Поединок Кадырова-младшего с Асланом Биттировым состоялся 8 апреля на турнире в Грозном. Рефери остановил бой во втором раунде и начал отсчет времени, фиксируя нокдаун Биттирову. Вскоре секунданты бойца из Кабардино-Балкарии выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом.

Многих пользователей сети смутило, нокдаун начали отсчитывать, несмотря на то, что Биттиров не касался настила третьей точкой опоры (рукой или коленом).