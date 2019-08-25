«Соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга». Валуев поздравил Ковалева с победой
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев в Instagram поздравил Сергея Ковалева с победой над Энтони Ярдом. 36-летний росиянин победил 28-летнего британца техническим нокаутом в 11-м раунде.
«Браво, Сергей! Твой джеб, терпение и желание победить сделали свое дело. Соперник и его амбиции повержены на настил челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища. Дети пойдут в школы бокса с еще большим рвением. И все это хорошо! Нет, просто замечательно», — написал Валуев.
Браво,Сергей! Твой джеб ,терпение и желание победить сделали свое дело. Соперник и его амбиции повержены на настил Челябинского ринга. Удар по печени тем,кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища. Дети пойдут в школы бокса с ещё большим рвением. И все это Хорошо! Нет , просто замечательно!#сергейковалев#боксобъединяет#челябинск