Сергей Ковалев: «Не ожидал легкого боя, изначально рассчитывал на 12 раундов»

Россиянин Сергей Ковалев прокомментировал победу над британцем Энтони Ярдом в 11-м раунде техническом нокаутом в поединке за пояс чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO.

— Очень рад, что зрителям понравилось, чуть-чуть устал, — сказал Ковалев после боя. — Это была уже вторая подготовка к этому бою, так что немного поплыл, но чисто на опыте сумел поймать дух боя и все-таки забрать победу. Не ожидал легкого боя, примерно так и представлял, что будет затяжной, если честно, даже немного удивлен, что я его ударил, изначально рассчитывал на 12 раундов. Был момент, где немного потерял нить боя, но слава богу, получилось собраться. В силу своего опыта я не дал ему себя забить.

Для Ковалева эта победа стала 34-й в 38 поединках. На счету российского боксера три поражения и одна ничья. Ярд впервые уступил в своем 19-м бою на профессиональной арене.

Ковалев победил Ярда техническим нокаутом и сохранил пояс WBO